2022-12-01 16:15:00 16:15:00 – 2022-12-02

Moselle Boulange Vente d’articles de Noël à l’école élémentaire par les ateliers créatifs du sillon, le jeudi.

Au programme du vendredi :

Spectacle « Les contes de l’arbre de Noël » par la compagnie Aboudbras

Défis parents/enfants karaté

Ventes d’articles de Noël : décorations, gâteaux, spritz,…

Petite restauration sur place : crêpes, vin chaud, bière de Noël, croque-monsieur, hot dog, etc. mairie@boulange.fr +33 3 82 59 44 55 https://www.boulange.fr/default/ Mairie de Boulange

