Bordes Pyrénées-Atlantiques Bordes 2 2 EUR La ville de Bordes organise au profit du Téléthon quelques animations :

– À 14h, une marche familiale de 6km, départ de la place Jean Nouguès. Le gouter sera offert à l’arrivée.

– À 16h aura lieu un concours de belote avec de nombreux lots à gagner.

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Bordes, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bordes Adresse Salle des fêtes 6 Rue de Lourdes Ville Bordes lieuville Salle des fêtes 6 Rue de Lourdes Bordes