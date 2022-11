Téléthon – Boismé Boismé Boismé Catégories d’évènement: Boismé

Deux-Svres

Téléthon – Boismé Boismé, 3 décembre 2022, Boismé. Téléthon – Boismé

Salle polyvalente Boismé Deux-Svres

2022-12-03 – 2022-12-03 Boismé

Deux-Svres Boismé En collaboration avec les associations locales de Boismé, la commune se mobilise pour le Téléthon.

Le programme sera le suivant :

– à 14 h à la salle polyvalente, départ d’une randonnée organisée par Les Routins et concours de belote avec La Fraternelle. Une participation de 6 € sera demandée ;

– à 17 h, les jeunes de l’atelier théâtre montreront leur travail à la salle de théâtre, suivi par une prestation de La Banda de Boismé ;

– à 19 h, un repas sera servi et une soirée dansante permettra à chacun de se défouler sur la piste En collaboration avec les associations locales de Boismé, la commune se mobilise pour le Téléthon.

Le programme sera le suivant :

– à 14 h à la salle polyvalente, départ d’une randonnée organisée par Les Routins et concours de belote avec La Fraternelle. Une participation de 6 € sera demandée ;

– à 17 h, les jeunes de l’atelier théâtre montreront leur travail à la salle de théâtre, suivi par une prestation de La Banda de Boismé ;

– à 19 h, un repas sera servi et une soirée dansante permettra à chacun de se défouler sur la piste +33 6 76 60 34 56 non-communiqué

Boismé

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Boismé, Deux-Svres Autres Lieu Boismé Adresse Salle polyvalente Boismé Deux-Svres Ville Boismé lieuville Boismé Departement Deux-Svres

Boismé Boismé Deux-Svres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boisme/

Téléthon – Boismé Boismé 2022-12-03 was last modified: by Téléthon – Boismé Boismé Boismé 3 décembre 2022 Boismé Deux-Svres Salle polyvalente Boismé Deux-Svres

Boismé Deux-Svres