Dordogne Le Beaumontois en Périgord se mobilise le 26/11 et 02,03/12 en faveur du Téléthon. Sous la coordination de l’ALPB (Animations Loisirs en Pays Beaumontois), venez participer aux différentes activités proposées. Samedi 26/11

– 9h : Marche organisée par les ainés. Départ à la Salle des fêtes de Sainte-Sabine-Born.

– 12h : Poule au pot, pesée du jambon, bourriche à la Salle des fêtes de Sainte-Sabine-Born. Vendredi 02/12 (à Beaumont du Périgord)

– Marche Nocturne encadrée de 5km (5€ /pers ; enfants de moins de 12ans 3€) organisée par Delta Sport. Inscriptions à 19h30 pour un départ à 20h. Retour sur place : potage, charcuteries, gâteaux, vins, café. Samedi 03/12 (à Beaumont du Périgord)

– 8h : mise en place des acteurs du Téléthon.

