Téléthon – Balade à moto

Place de l'église Rue de l'Abbé Jean Pottier Pleurtuit Ille-et-Vilaine

2022-10-16 13:30:00 – 2022-10-16 17:00:00

Le moto club de Pleurtuit propose une promenade de 100 km pour le téléthon. +33 2 99 46 08 38

