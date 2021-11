Le pouliguen Devant le petit bassin Le pouliguen, Loire-Atlantique Téléthon au Pouliguen Devant le petit bassin Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

Téléthon au Pouliguen Devant le petit bassin, 4 décembre 2021, Le pouliguen. Téléthon au Pouliguen

Devant le petit bassin, le samedi 4 décembre à 09:00

Dans le cadre de la 35è édition du Téléthon au programme : # LE VÉLOTHON, 100 km à vélo, départ 9h, # BIKE & RUN, départ 10h, par le Triathlon Côte d’Amour # RANDONNÉE, le tour du Pouliguen • 13 km, par l’association Randocéane # GALOPES DES SCOLAIRES, de 400 m à 1600 m 1er départ à 10h45, par la Ville du Pouliguen # DANSE EN LIGNE, 11h45, par l’association Poulidanse Devant le Petit Bassin, quai Jules Sandeau Participation : 2 € minimum pour chaque animation, reversés à l’AFM Téléthon Ouvert à tous

Public

Dans le cadre de la 35è édition du Téléthon au programme : # LE VÉLOTHON, 100 km à vélo, départ 9h, # BIKE & RUN, départ 10h, par le Triathlon Côte d’Amour # RANDONNÉE, le tour du Pouligu… Devant le petit bassin Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T09:00:00 2021-12-04T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le pouliguen, Loire-Atlantique Autres Lieu Devant le petit bassin Adresse Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen Ville Le pouliguen lieuville Devant le petit bassin Le pouliguen