Téléthon au CSAPM

Téléthon au CSAPM, 2 décembre 2022



2022-12-02 – 2022-12-04 Vendredi 02 décembre 2022

16h30 – Procession artistique et tourbillon

17h00 – Goûtez-dons & Apèro-dons

Goûter offert | ateliers créatifs éco boules | bar à vin chaud 2€ le verre, 1€ le soft, crêpes en vente 2€ – tous les profits seront reversés au téléthon

18h00 – Lotothon

20h00 – Chnatez-dons





Samedi 3 décembre

De la main à la main

Remise du chèque de récolte de dons et de la fresque « une main pour demain » sur la place Lou Blagaïre



Dimanche 4/12 – Brunchez-dons

Brunch musical au profit du téléthon Le centre social d’animation Pierre Miallet propose de nombreuses animations au profit du Téléthon dernière mise à jour : 2022-11-09 par

