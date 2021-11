Le Conquet Le Conquet Finistère, Le Conquet Téléthon au Conquet Le Conquet Le Conquet Catégories d’évènement: Finistère

Le Conquet Finistère Le Conquet 10h 30 : cours de gym familial, salle de danse, nouvelle salle omnisport, entrée au chapeau.

12h 30 : repas à la salle Beauséjour; couscous et dessert préparés par des bénévoles. 12€,

vin non compris. Sur réservation auprès des Chats conquétois 06.07.65 .84.28. Animation par les Gabiers du Drellac’h.

16h30 : marche, départ devant l’entrée de la salle Beauséjour, arrivée salle des Renards. 5 €.

16h30 : concert du groupe Passeport à la salle des Renards. (Pour les non-marcheurs).

