Téléthon : animations toute le journée Mauléon-Licharre, 3 décembre 2022, Mauléon-Licharre.

Téléthon : animations toute le journée

Place des allées Mauléon-Licharre Pyrnes-Atlantiques

2022-12-03 08:00:00 – 2022-12-03 22:00:00

Mauléon-Licharre

Pyrnes-Atlantiques

10 EUR Dés 8h :

vente d’objets – asso Ongi Jin

vente de crêpes – LARPS

jeux enfants – Marlène

bien être et massages – Emilie et Yvonne

cross des enfants – conseil municipal des enfants de Mauleon

rando quad 130 km – asso SARQ

tour camion de Pompiers

etc..

18h : lâcher de lanternes

19h30 : repas sur les allées – sur réservation

paëlla, fromage, tarte aux pommes

mauleon

Mauléon-Licharre

