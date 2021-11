Téléthon – animations Pléneuf-Val-André, 30 novembre 2021, Pléneuf-Val-André.

Téléthon – animations Salle des Régates Promenade de la digue Pléneuf-Val-André

– Salle des Régates Promenade de la digue

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor

Journée en faveur du téléthon :

** Vente et activités

Groupement Culturel et Artistique

10h-18h

Vente de boissons chaudes, pâtisseries, créations sur le thème de Noël et concours de pesée

** Traversée de la plage du Val-André

Aqua Wash et Pass 22

Inscription 9h – Départ 10h – Arrivée 11h

En natation, canoë kayak, paddle, planche de nage, gym en mer…

Réservé aux personnes majeures, munies de leur équipement et matériel personnel adapté, sous réserve des conditions météo

** Aubade musicale

Béca Swing

11h-13h

** Massage sur chaise ergonomique

Shiatsu Do

9h30 – 12h30 et 14h30 – 18h

Bien-être, relaxation, durée 10min, participation minimum de 5€

** « Roulons pour le Téléthon »

Amicale Cyclotourisme

Départs à 10h30 et 14h, devant la salle des Régates

Deux randonnées à vélo à faible kilométrage sur la commune. Circuit débutant 5km, participation minimum de 5€

** Taï Chi

La Vie du Corps

14h

Démonstration sous forme de relai avec possibilité d’initiation. Durée : 2 à 3h selon les conditions météo. Participation libre.

** Défi 200km cumulés

CPACE (Côte de Penthièvre Athlétisme et Courir Ensemble)

Départ salle 14h30, jusque 16h30

Marche nordique réservée aux marcheurs confirmés. Participation 5€ minimum.

Salle des Régates Promenade de la digue Pléneuf-Val-André

