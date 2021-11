Loctudy Loctudy Finistère, Loctudy Téléthon – animations et spectacles au centre culturel Loctudy Loctudy Catégories d’évènement: Finistère

Téléthon – animations et spectacles au centre culturel Loctudy, 4 décembre 2021, Loctudy. Téléthon – animations et spectacles au centre culturel rue Ar Poul Gleut Vian Centre culturel Loctudy

2021-12-04 – 2021-12-04 rue Ar Poul Gleut Vian Centre culturel

Loctudy Finistère – 10h30 vente de boules de Noël réalisées par les Dames Picot

– 10h30 Participation des Pompiers de Loctudy : parcours ludique et visite des véhicules.

– 11h apéro dansant co-organisé par le Comité des Fêtes-FAR, l’Amicale Laïque (initiation à la danse bretonne), le Bagad Loktudi (musique).

– 11h/13h Distribution de la Paëlla à emporter. (10€ la part à réserver)

– 12h30/13h Musique brésilienne par le Batucalok

Danse et théâtre : 5€ l’entrée et gratuit – de 10 ans.

– 14h/14h30 Spectacle de danse par les danseuses de Dansemble.

