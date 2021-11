Téléthon – Animations du centre ville Loctudy, 30 novembre 2021, Loctudy.

Téléthon – Animations du centre ville Loctudy

–

Loctudy Finistère Loctudy

Les associations de Loctudy organisent pour AFM Téléthon

– 10h/12h une Balade guidée sur le port de pêche avec Patrick Chever (HLPL). Départ de la place de la mairie à 10h et retour au centre culturel à12h. Tarif : 5€.

– 10h à 12h et 14h à 17h : Visite de l’atelier du sculpteur Richard Gueguen, situé en face du 3 rue Jeanne D’Arc. Vente de ticket de tombola (1€) pour gagner une sculpture représentant un galocheur.

-14/18h Tournoi interne de pétanque organisé par la Pétanque et la Galoche loctudistes au terrains de pétanque de Langoz.

+33 2 98 87 92 67

Loctudy

