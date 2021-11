Téléthon Anduze Anduze, 4 décembre 2021, Anduze.

Téléthon Anduze Anduze

2021-12-04 – 2021-12-04

Anduze Gard

Sport, convivialité et solidarité ! Ce défi d’une durée de 2heures est ouvert à tous.15h30 -16h30 : 7 à 9 ans / 17h – 20h : 10 à 99 ansCourse en duo. Stand goûter crêpes, pêche aux canards et petite restauration saucisse/frites.Participation : 5 €/pers.Au Parc des Cordeliers. Balade en Caterham sur le plan de Brie. De très nombreux points de vente de billets de tombola et des urnes pour déposer vos dons au profit de l’AFM TELETHON ont été mis en place à Anduze et dans les villages alentours: pharmacies, boulangeries, office de tourisme, supermarchés, magasins, boutiques et restaurants qui affichent leur soutien.De très nombreux lots, plus de 150, sont à gagner : plusieurs paniers garnis, lots et bons d’achats offerts par les commerçants de la région.

