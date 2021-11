Andancette Andancette Andancette, Drôme Téléthon Andancette- Andance Andancette Andancette Catégories d’évènement: Andancette

Drôme

Téléthon Andancette- Andance Andancette, 4 décembre 2021, Andancette. Téléthon Andancette- Andance Andancette

2021-12-04 09:00:00 09:00:00 – 2021-12-04

Andancette Drôme Andancette Ventes au profit du Téléthon de choucroutes et poulets, challenge cyclistes avec objectif à atteindre, retraite aux flambeaux accompagnée par la Boressoise et les mascotte de Disney, chaîne de trombones, buvette, collations etc… comitedesfetesandancette@laposte.net +33 6 69 78 68 78 Andancette

dernière mise à jour : 2021-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Andancette, Drôme Autres Lieu Andancette Adresse Ville Andancette lieuville Andancette