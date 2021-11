AmbazacAmbazac Ambazac Ambazac Ambazac, Haute-Vienne Téléthon Ambazac Ambazac AmbazacAmbazac Catégories d’évènement: Ambazac

Ambazac Haute-Vienne Place de la République Ambazac Haute-Vienne Ambazac Rendez vous le samedi 4 décembre à partir de 14h, place de la République Téléthon organisé par la municipalité , animations et stands des associations ambazacoises : Un podium animé par Radio Open FM 97.9 tout l’après midi, des stands tenus pas nos associations, dont entre autres : CASA pour la vente de lingettes, bourriches, jeux en bois, Le Comité des fêtes avec sa buvette, Le Comité de Jumelage avec ses crêpes, L’ association Phénix proposera des ateliers de motricité pour les enfants, Les pompiers réaliseront une démonstration de déroulé de tuyaux et des test d’équipements … Le club de course à pied « Les godasses ambazacoises » organisera des challenges sportifs : Rando pédestre : circuit 7,5 km ouverte à tous, même aux enfants sous la responsabilité des parents (2€ l’inscription). Départ place de la République à 15 heures. | Course à pied : circuit de 2,5 km à faire de 1 à 4 fois dans les rues et les bois, ouvert à tous, même aux enfants sous la responsabilité des parents (2€ l’inscription). Départ place de la République à 15 h30. Un apéro géant sera proposé à partir de 17h30 ! secretariat@mairie-ambazac.fr +33 5 55 56 61 45 http://www.mairie-ambazac.fr/ Rendez vous le samedi 4 décembre à partir de 14h, place de la République Place de la République Ambazac Ambazac

