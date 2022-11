TELETHON Alignan-du-Vent Alignan-du-Vent Catégories d’évènement: Alignan-du-Vent

Hérault

TELETHON Alignan-du-Vent, 3 décembre 2022, Alignan-du-Vent. TELETHON

place de la mairie Alignan-du-Vent Hérault

2022-12-03 19:00:00 – 2022-12-03 Alignan-du-Vent

Hérault Alignan-du-Vent Dans le cadre du téléthon toute la matinée sur la place de nombreuses animations: loterie, vente de pâtisserie, défilé des pompoms girlette, tombola… et à 19h du théâtre d’improvisation avec un apéritif Dans le cadre du téléthon toute la matinée sur la place de nombreuses animations: loterie, vente de pâtisserie, défilé des pompoms girlette, tombola… et à 19h du théâtre d’improvisation avec un apéritif +33 6 45 95 48 65 mb

Alignan-du-Vent

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Alignan-du-Vent, Hérault Autres Lieu Alignan-du-Vent Adresse place de la mairie Alignan-du-Vent Hérault Ville Alignan-du-Vent lieuville Alignan-du-Vent Departement Hérault

Alignan-du-Vent Alignan-du-Vent Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/alignan-du-vent/

TELETHON Alignan-du-Vent 2022-12-03 was last modified: by TELETHON Alignan-du-Vent Alignan-du-Vent 3 décembre 2022 Alignan-du-Vent Hérault Place de la Mairie Alignan-du-Vent Hérault

Alignan-du-Vent Hérault