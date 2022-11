Téléthon Ailly-sur-Somme Ailly-sur-Somme Catégories d’évènement: Ailly-sur-Somme

Somme

Téléthon Ailly-sur-Somme, 26 novembre 2022, Ailly-sur-Somme. Téléthon

Ailly-sur-Somme Somme

2022-11-26 – 2022-11-26 Ailly-sur-Somme

Somme Ailly-sur-Somme 0.5 Téléthon à Ailly-sur-Somme le samedi 26 novembre de 11h à 19h. Programme :

– Toute la journée : animations enfants (jeux de quilles, jeux picards, tir à l’arc…) ; tombola ; vente de bijoux

– A partir de 13h30 : spectacle de variétés avec chansons, danse en ligne, karaoké, danse country de Vignacourt

– 18h30 : départ pour le lâcher de lanternes vers la place André Dupuis – prix de la lanterne 3,00€ sur réservation à la salle polyvalente le jeudi de 14h à 17h et le samedi 26 Buvette et petite restauration sur place

Don pour participation à cette journée : 2,50€ par adulte et 0,50€ pour les -12ans Contacts : 06.22.37.68.69 / 06.85.83.57.83 Téléthon à Ailly-sur-Somme le samedi 26 novembre de 11h à 19h. Programme :

– Toute la journée : animations enfants (jeux de quilles, jeux picards, tir à l’arc…) ; tombola ; vente de bijoux

– A partir de 13h30 : spectacle de variétés avec chansons, danse en ligne, karaoké, danse country de Vignacourt

– 18h30 : départ pour le lâcher de lanternes vers la place André Dupuis – prix de la lanterne 3,00€ sur réservation à la salle polyvalente le jeudi de 14h à 17h et le samedi 26 Buvette et petite restauration sur place

Don pour participation à cette journée : 2,50€ par adulte et 0,50€ pour les -12ans Contacts : 06.22.37.68.69 / 06.85.83.57.83 Ailly-sur-Somme

dernière mise à jour : 2022-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Ailly-sur-Somme, Somme Autres Lieu Ailly-sur-Somme Adresse Ailly-sur-Somme Somme Ville Ailly-sur-Somme lieuville Ailly-sur-Somme Departement Somme

Ailly-sur-Somme Ailly-sur-Somme Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ailly-sur-somme/

Téléthon Ailly-sur-Somme 2022-11-26 was last modified: by Téléthon Ailly-sur-Somme Ailly-sur-Somme 26 novembre 2022 Ailly-sur-Somme Ailly-sur-Somme, Somme Somme

Ailly-sur-Somme Somme