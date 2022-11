Téléthon – Activités sportives Combrit Combrit Catégories d’évènement: Combrit

2022-12-03 09:00:00 – 2022-12-03 14:00:00

Finistère A pied ou à vélo, ensemble combattons la maladie.

Activités sportives à pied ou à vélo au départ de Combrit et à destination de Pont-l’Abbé. Plusieurs parcours. A partir de 9h00 et jusqu’à 11h00.

Arrivée et regroupement des sportifs au centre culturel Le Triskell à partir de midi.

Pot de l’amitié. Restauration sur place (10€) et sur inscription.

Pot de l’amitié offert par la commune de Combrit. Navette et retour sur Combrit avec les autocars Le Coeur à 12h45 ou 14h30 (transport gratuit avec vélo). Parking de la mairie 8 Rue du Général de Gaulle Combrit

