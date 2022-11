Téléthon à Vermenton – Du 2 au 4 Décembre Vermenton Vermenton Catégories d’évènement: Vermenton

Téléthon à Vermenton – Du 2 au 4 Décembre

Vermenton, 2 décembre 2022

2022-12-02 – 2022-12-04

Yonne VENDREDI 2 DÉCEMBRE

– Pain beurré sur le Marché SAMEDI 3 DÉCEMBRE

– Vente de crêpes l’après-midi sur le parking d’Atac

– Repas musical à 19h DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

– Randonnée, départ à 9h30 à la Salle des Fêtes https://www.vermenton.fr/telethon-2022 Vermenton

