Yonne Tonnerre VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 DÉCEMBRE

Le tour de l’Yonne à vélo en 30 heures

CHALLENGE SAPEURS-POMPIERS

Arrivée à 12h place Marguerite de Bourgogne SAMEDI 3 DÉCEMBRE

Grand marché de Noël du TELETHON

45 EXPOSANTS ET ANIMATIONS POUR ENFANTS ET ADULTES – HÔTEL DIEU

Sainte-Barbe Départementale

PÂTIS DE TONNERRE À 10H DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

Repas dansant

SALLE MARLAND

Réservation 06 03 20 80 68 actionmunicipale@mairie-tonnerre.fr +33 3 86 55 22 55 Tonnerre

