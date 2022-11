Téléthon à Soursac Soursac Soursac SoursacSoursac Catégories d’évènement: Corrèze

Corrèze Le Bourg Soursac Corrèze Soursac Vendredi 2 décembre, à 18h à l’église de Soursac (chauffée) la Chorale Harmonie chante pour le Téléthon.

Samedi 3 décembre, randonnée de 7km autour de Soursac. Départ de la salle polyvalente à 9h30. Participation 5€ reversés au Téléthon.

A 12h30 repas avec au menu ; soupe de pot au feu, pot au feu avec ses légumes, formage, dessert (crêpes, gaufres). Repas organisé par le Comité des Fêtes en partenariat avec l’Amicale des Pompiers. Réservation obligatoire avant le samedi 26 novembre au 07 71 83 45 48

De 9h à 18h à la salle de l’ACAPAL (Haut du Bourg) vente de bibelots, produits téléthon, jacinthes… Le Comité des Fêtes de Soursac organise avec plusieurs animations au profit du Téléthon :chorale, randonnée de 7km, repas et sur la journée vente de bibelots, produits Téléthon, jacinthes… Le Bourg Soursac Soursac

