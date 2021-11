Beaumontois en Périgord Beaumontois en Périgord Beaumontois en Périgord, Dordogne Téléthon à Sainte-Sabine Beaumontois en Périgord Beaumontois en Périgord Catégories d’évènement: Beaumontois en Périgord

Dordogne

Téléthon à Sainte-Sabine Beaumontois en Périgord, 19 novembre 2021, Beaumontois en Périgord.

2021-11-19 14:00:00 – 2021-11-19

Beaumontois en Périgord Dordogne Beaumontois en Périgord Téléthon à la salle des fêtes de Sainte-Sabine-Born.

Après-midi jeux multipes organisé par le club de la Bastide de Beaumont et l’ALPB. Au programme : belote, tarot, scrabble (si vous avez des jeux, nous vous prions de les apporter).

Le bénéfice sera intégralement reversé à l’AFM. Téléthon à la salle des fêtes de Sainte-Sabine-Born.

Beaumontois en Périgord

