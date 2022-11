Téléthon à Saint-Laurent-Médoc Saint-Laurent-Médoc, 2 décembre 2022, Saint-Laurent-Médoc.

Téléthon à Saint-Laurent-Médoc

Saint-Laurent-Médoc Gironde

2022-12-02 07:00:00 – 2022-12-04 18:00:00

Saint-Laurent-Médoc

Gironde

Saint-Laurent-Médoc

La municipalité, en collaboration avec les associations, les commerces, les écoles et tous les bénévoles, proposent tout un week-end d’animations et de festivités dans le cadre du Téléthon.

Au programme :

Vendredi : vente de crêpes et d’articles divers réalisés par Tricot et Couture des Cheveux d’argent, randonnée pédestre et bal initiation à la danse country

Samedi : cartothon et randonnée pédestre

Dimanche : super loto, troc livres et meeting aérien « aérothon ».

Des urnes sont à votre disposition chez les commerçants participants, ainsi qu’à la mairie et à la médiathèque pour tous vos dons (chèques ou espèces).

+33 5 56 73 32 70

Mairie Saint-Laurent-Médoc

Saint-Laurent-Médoc

