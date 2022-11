TÉLÉTHON À ROUJAN Roujan Roujan Catégories d’évènement: Hérault

Roujan

TÉLÉTHON À ROUJAN Roujan, 4 décembre 2022, Roujan. TÉLÉTHON À ROUJAN

Roujan Hérault

2022-12-04 – 2022-12-04 Roujan

Hérault Devant l’entrée du Super U de 9h30 à 12h30 : FIL ROUGE vente de bûche de noël, brioches, billets de tombola et peluches Téléthon. À 16h Loto des associations réunies au bénéfice du Téléthon à la salle polyvalente suivi du tirage de la tombola. Devant l’entrée du Super U de 9h30 à 12h30 : FIL ROUGE vente de bûche de noël, brioches, billets de tombola et peluches Téléthon. À 16h Loto des associations réunies au bénéfice du Téléthon à la salle polyvalente suivi du tirage de la tombola. +33 4 67 24 60 66 Roujan

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Roujan Autres Lieu Roujan Adresse Roujan Hérault Ville Roujan lieuville Roujan Departement Hérault

Roujan Roujan Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roujan/

TÉLÉTHON À ROUJAN Roujan 2022-12-04 was last modified: by TÉLÉTHON À ROUJAN Roujan Roujan 4 décembre 2022 Hrault Roujan Roujan Hérault

Roujan Hérault