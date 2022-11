TÉLÉTHON À ROUJAN, 3 décembre 2022, .

TÉLÉTHON À ROUJAN



2022-12-03 – 2022-12-03

Tour de village, à 9h : Animation de rue avec les Minettes de Roujan pour une vente de peluches Téléthon et billets de tombola. De 9h30 à 18h devant Super U : FIL ROUGE Vente de bûche de noël et brioches. Centre ville de 10h à 12h : Vente de gâteaux et billets de tombola, peluches téléthon. A 19h30 à la salle polyvalente apéritif musical – 20h30 repas dansant animée par GEORGES OLIVIER.

Tour de village, à 9h : Animation de rue avec les Minettes de Roujan pour une vente de peluches Téléthon et billets de tombola. De 9h30 à 18h devant Super U : FIL ROUGE Vente de bûche de noël et brioches. Centre ville de 10h à 12h : Vente de gâteaux et billets de tombola, peluches téléthon. A 19h30 à la salle polyvalente apéritif musical – 20h30 repas dansant animée par GEORGES OLIVIER.

dernière mise à jour : 2022-11-22 par