Téléthon à Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence Catégories d’évènement: Drôme

Portes-lès-Valence

Téléthon à Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence, 3 décembre 2022, Portes-lès-Valence. Téléthon à Portes-lès-Valence

7, rue du 8 mai 1945 Salle Georges Brassens Portes-lès-Valence Drôme Salle Georges Brassens 7, rue du 8 mai 1945

2022-12-03 10:00:00 10:00:00 – 2022-12-03 18:00:00 18:00:00

Salle Georges Brassens 7, rue du 8 mai 1945

Portes-lès-Valence

Drôme La 26e édition du Téléthon sous le thème « Colore ton Téléthon » est organisée par l’Association « Appel du Coeur », en coopération avec la municipalité. http://www.portes-les-valence.fr/ Salle Georges Brassens 7, rue du 8 mai 1945 Portes-lès-Valence

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Portes-lès-Valence Autres Lieu Portes-lès-Valence Adresse Portes-lès-Valence Drôme Salle Georges Brassens 7, rue du 8 mai 1945 Ville Portes-lès-Valence lieuville Salle Georges Brassens 7, rue du 8 mai 1945 Portes-lès-Valence Departement Drôme

Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/portes-les-valence/

Téléthon à Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 2022-12-03 was last modified: by Téléthon à Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 3 décembre 2022 7 Drôme Portes-lès-Valence rue du 8 mai 1945 Salle Georges Brassens Portes-lès-Valence Drôme

Portes-lès-Valence Drôme