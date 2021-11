TÉLÉTHON À PONT-CHÂTEAU Pontchâteau, 4 décembre 2021, Pontchâteau.

TÉLÉTHON À PONT-CHÂTEAU Salle de la Boule d’Or Rue Maurice Sambron Pontchâteau

2021-12-04 – 2021-12-05 Salle de la Boule d’Or Rue Maurice Sambron

Pontchâteau Loire-Atlantique Pontchâteau

Samedi 4 décembre

à 13h30 au boulodrome : Concours de pétanque en doublette « à la volée » (partenaire tiré au sort à chaque partie). Inscriptions 3€ par joueur.

De 16h à 1h, salle de la Boule d’Or

Vente d’objets (association AVF)

Boutique (Téléthon)

Vente et dégustation d’huîtres sur place et à emporter

Vente de roses

Vente de crêpes et de gâteaux

Collecte de cartouches d’encres et toners vides

Animations avec les pompiers de Pont-Château et découverte de leurs véhicules

Mah jong (association West Castle)

Baptême et exposition de tracteurs (jeunes agriculteurs du canton de Pont-Château St Gildas des Bois)

Initiation de danse kuduro de 17h à 18h (association Laiz Dancefit)

Repas jambalaya à partir de 18h30 (association le Fil)

Réservation indispensable au 02 40 61 50 02 avant le mercredi 1er décembre

Initiation et démonstration de danse country de 19h à 21h (association Western Compagnie)

Soirée dansante de 21h à 1h

Buvette sur place (association Pont D’Zic)

Dimanche 5 décembre de 9h à 13h, salle de la Boule d’Or

Randonnées pédestres : Inscription sur place (association Les Randonneurs du Brivet) 10 km départ 9h15 / 7 km départ 10h / de 7 à 14 ans : 3€ / plus de 14 ans : 5€

Randonnées motorisées : Inscription sur place à partir de 9h – 5€ par participant (association le Moto Club de Pont-Château, Raid2D2 Moby Ride et les Anciennes Roues Pont-Châtelaines)

Vente et dégustation d’huîtres su place et à emporter

Ces activités payantes vous sont proposées afin de pouvoir reverser une très belle somme pour aider à lutter contre la myopathie. Plus que jamais les malades et leur famille ont besoin de nous !

Salle de la Boule d’Or Rue Maurice Sambron Pontchâteau

dernière mise à jour : 2021-11-15 par