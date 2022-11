Téléthon à Montferrand du Périgord Montferrand-du-Périgord Montferrand-du-Périgord Catégories d’évènement: Dordogne

Dordogne Montferrand-du-Périgord EUR 10 20 Rendez-vous le 26 novembre 2022 pour un repas à à la salle des fêtes de Montferrand du Périgord. Adulte : 20€ et Enfants : 10€

Animation musical avec José. Apéritifs avec sa ribambelle de toasts ; potage ; faux filet et frites ; fromage ; mélange de douceurs ; café. Apportez vos couverts. Rendez-vous le 26 novembre 2022 pour un repas à à la salle des fêtes de Montferrand du Périgord. Adulte : 20€ et Enfants : 10€

