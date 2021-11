Téléthon à Monchaux-Soreng Monchaux-Soreng, 3 décembre 2021, Monchaux-Soreng.

Téléthon à Monchaux-Soreng Monchaux-Soreng

2021-12-03 09:00:00 09:00:00 – 2021-12-04

Monchaux-Soreng Seine-Maritime Monchaux-Soreng

– Vendredi 3 et Samedi 4 Décembre : Vente de crêpes en porte à porte dans certains quartiers – 0.50€ centimes la crêpe

– Samedi 4 Décembre :

A partir de 9h – Place Eugène Lemaire – Faites laver votre voiture – Don minimum de 5.00€

Allons faire une petite marche – 14h30 Départ de la Place Eugène Lemaire – Accessible à toutes et à tous – Don minimum de 3.00€

Vente de crêpes et de boissons chaudes : .0.50€/centimes – 1.00€/boisson chaude – 1.50€/2crêpes et une boisson

Vente de supports de tablettes et stylets à partir de 3.00€

A partir de 19h30 – Repas à la salle des fêtes

Un kir offert – Tartiflette maison accompagnée de sa salade verte – Fromage – Dessert – Café

Vins et autres boissons en supplément au bar

Tarifs : 15.00€/Adulte – 6.00€/Enfant (-10 ans)

Réservations au 02 35 93 51 04 / 06 17 62 65 83 jusqu’au 1er Décembre

– Vendredi 3 et Samedi 4 Décembre : Vente de crêpes en porte à porte dans certains quartiers – 0.50€ centimes la crêpe

– Samedi 4 Décembre :

A partir de 9h – Place Eugène Lemaire – Faites laver votre voiture – Don minimum de 5.00€

Allons faire une…

+33 2 35 93 51 04

– Vendredi 3 et Samedi 4 Décembre : Vente de crêpes en porte à porte dans certains quartiers – 0.50€ centimes la crêpe

– Samedi 4 Décembre :

A partir de 9h – Place Eugène Lemaire – Faites laver votre voiture – Don minimum de 5.00€

Allons faire une petite marche – 14h30 Départ de la Place Eugène Lemaire – Accessible à toutes et à tous – Don minimum de 3.00€

Vente de crêpes et de boissons chaudes : .0.50€/centimes – 1.00€/boisson chaude – 1.50€/2crêpes et une boisson

Vente de supports de tablettes et stylets à partir de 3.00€

A partir de 19h30 – Repas à la salle des fêtes

Un kir offert – Tartiflette maison accompagnée de sa salade verte – Fromage – Dessert – Café

Vins et autres boissons en supplément au bar

Tarifs : 15.00€/Adulte – 6.00€/Enfant (-10 ans)

Réservations au 02 35 93 51 04 / 06 17 62 65 83 jusqu’au 1er Décembre

Monchaux-Soreng

dernière mise à jour : 2021-11-15 par Office de Tourisme Aumale Blangy-sur-Bresle