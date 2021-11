Margny-lès-Compiègne Margny-lès-Compiègne Margny-lès-Compiègne, Oise Téléthon à Margny-lès-Compiègne Margny-lès-Compiègne Margny-lès-Compiègne Catégories d’évènement: Margny-lès-Compiègne

Oise

Téléthon à Margny-lès-Compiègne Margny-lès-Compiègne, 7 novembre 2021, Margny-lès-Compiègne. Téléthon à Margny-lès-Compiègne Margny-lès-Compiègne

2021-11-07 – 2021-11-07

Margny-lès-Compiègne Oise Avec la participation des associations margnotines. Vente de crêpes, de goodies, paniers garnis… Tous les dimanches sur le marché de Margny-lès-Compiègne. Avec la participation des associations margnotines. Vente de crêpes, de goodies, paniers garnis… Tous les dimanches sur le marché de Margny-lès-Compiègne. +33 3 44 90 73 00 Avec la participation des associations margnotines. Vente de crêpes, de goodies, paniers garnis… Tous les dimanches sur le marché de Margny-lès-Compiègne. © AFM Téléthon

Margny-lès-Compiègne

dernière mise à jour : 2021-11-04 par

Détails Catégories d’évènement: Margny-lès-Compiègne, Oise Autres Lieu Margny-lès-Compiègne Adresse Ville Margny-lès-Compiègne lieuville Margny-lès-Compiègne