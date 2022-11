TÉLÉTHON À MAGALAS Magalas Magalas Catégories d’évènement: Hérault

TÉLÉTHON À MAGALAS
Magalas, 3 décembre 2022

À partir de 10h au gymnase Coste Rouge : Tour en camion de pompiers avec les Sapeurs pompiers de Magalas. Circuit pédestre avec Run in Magalas (parcours de 1.260 km). Badminton avec Magalas Badminton – Activités Au Poil avec ALMA – Moto avec le Gang des Motards – Défi Vélo Club Magalas – Démo de Catch avec la Maison Pour Tous – Karaté Contact avec Tsuki Geri – Kirigami, Marathon du Jeu, Foot avec la Médiathèque, la salle des Jeunes, et l'ALAE – Cirque avec les Parents d'élèves du Collège. Les enfants devront être sous la responsabilité d'un adulte.

