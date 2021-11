Lamalou-les-Bains Lamalou-les-Bains Hérault, Lamalou-les-Bains TÉLÉTHON À LAMALOU LES BAINS Lamalou-les-Bains Lamalou-les-Bains Catégories d’évènement: Hérault

Lamalou-les-Bains

TÉLÉTHON À LAMALOU LES BAINS Lamalou-les-Bains, 4 décembre 2021, Lamalou-les-Bains. TÉLÉTHON À LAMALOU LES BAINS Lamalou-les-Bains

2021-12-04 – 2021-12-04

Lamalou-les-Bains Hérault Lamalou-les-Bains Lamalou les Bains et Caroux X-trail s’associent pour œuvrer en faveur du Téléthon

Samedi 4 décembre 2021 de 10h00 à 18h00.

Place du casino à Lamalou les Bains Randonnée pour tous 8km 300D+

avec la participation de l’Association Handinature.

(Tarif: 5€ reversé au Téléthon)

Départ 14h30 sur la Parvis du théâtre. Bodega (Restauration et buvette sur place) Bourse aux jouets

Jeux Gonflables

Trail Urbain Venez Nombreux Infos: Cyril ABBAL : 06-70-54-63-21 Lamalou les Bains et Caroux X-trail s’associent pour œuvrer en faveur du Téléthon

Samedi 4 décembre 2021 de 10h00 à 18h00.

Place du casino à Lamalou les Bains Randonnée pour tous

Bodega

Bourse aux jouets

Jeux Gonflables

Trail Urbain Infos: Cyril ABBAL : 06-70-54-63-21 +33 6 70 54 63 21 Lamalou les Bains et Caroux X-trail s’associent pour œuvrer en faveur du Téléthon

Samedi 4 décembre 2021 de 10h00 à 18h00.

Place du casino à Lamalou les Bains Randonnée pour tous 8km 300D+

avec la participation de l’Association Handinature.

(Tarif: 5€ reversé au Téléthon)

Départ 14h30 sur la Parvis du théâtre. Bodega (Restauration et buvette sur place) Bourse aux jouets

Jeux Gonflables

Trail Urbain Venez Nombreux Infos: Cyril ABBAL : 06-70-54-63-21 Lamalou-les-Bains

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Lamalou-les-Bains Autres Lieu Lamalou-les-Bains Adresse Ville Lamalou-les-Bains lieuville Lamalou-les-Bains