Téléthon à Issigeac Issigeac

2021-12-05 09:00:00 – 2021-12-05 13:00:00

Issigeac Dordogne Les associations Issigeacoises se mobilisent pour une opération spéciale TÉLÉTHON 2021

Vente de crêpes, vin chaud et chocolat chaud à emporter. Action « Hisser le lien » pour la jauge des dons. Participez à la fresque participative « Une image à construire ».

Un chamboultout, des barbes-à-papa, des lâchers de ballons, le passage des pompiers d’Issigeac. Les associations Issigeacoises se mobilisent pour une opération spéciale TÉLÉTHON 2021

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Issigeac Autres Lieu Issigeac Adresse Ville Issigeac lieuville Issigeac