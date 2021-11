Téléthon à Honfleur Honfleur, 3 décembre 2021, Honfleur.

Téléthon à Honfleur Honfleur

2021-12-03 – 2021-12-04

Honfleur Calvados

Village TELETHON devant la mairie et animation permanente avec « Radio EVA »

Scène musicale, concerts, stand up et humour

Au programme :

Vendredi: CLASSE de VIOLONCELLES école de musique Eric Satie / LOANNE

– Spectacle Humour et Stand-up- : HAROLD BARBE / TRISTAN LUCAS / FRANCOIS GUESDON

Samedi : PAUL MOUTIER / CAMILLE / GUINGUETTE / HEROSDUZINC / SNOP

– Animations sportives : Boxe, Danse, Studio Gym et Association Honfleuraise Viédanse

– Stands divers : AVF – CHAN – Club 41 – Collection passion Loisirs – JSF – Lions – Pays d’Auge Cœur Normandie – Rotary – SMASCQ

– Vente boissons, café, vin chaud, gâteaux, plateaux apéritif

– Plateaux d’huîtres, Coquilles St Jaques, Crêpes et Pain d’Epice

– Restauration sur place ou à emporter le samedi midi

– Repas complet Poulet/frites, fromage et dessert au village

– Centre de secours d’Honfleur (Pompiers)

– Manœuvres avec les JSP, présentation du matériel, parcours pour enfants et stand

– Exposition, vente de photos et divers objets par le Photo club Honfleur

– Poulailler en fête & Tombola avec l’Office de Tourisme et bénévoles (5€)

– Défi TELETHON

24h de circuit avec un doris. Illumination du H sur l’eau du vieux bassin

Près du Vieux bassin :

– Tyrolienne au dessus du bassin (154m de plaisir) avec Viking Aventure

– Dégustation à bord de « L’AVENTURA »

– Plateaux charcuterie (vendredi/samedi)

Aux alentours :

– Baptême de plongée à la piscine, CHAN

– Navigation bateaux à moteur dans l’avant-port

– Sortie en baie de Seine sur un J80

avec le CNH

– Promenades en calèche

– Baptême de side car

– Caddithon

dernière mise à jour : 2021-11-23 par