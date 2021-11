Guebwiller Guebwiller Guebwiller, Haut-Rhin Téléthon à Guebwiller : marche nordique, repas solidaire et combat de boxe Guebwiller Guebwiller Catégories d’évènement: Guebwiller

Haut-Rhin

Téléthon à Guebwiller : marche nordique, repas solidaire et combat de boxe Guebwiller, 4 décembre 2021, Guebwiller. Téléthon à Guebwiller : marche nordique, repas solidaire et combat de boxe Guebwiller

2021-12-04 09:15:00 – 2021-12-04 21:00:00

Guebwiller Haut-Rhin Guebwiller EUR 9h15 parc de la Neuenbourg : départ marche nordique organisée par le Club Vosgien. Participation de 2€ au profit du Téléthon. 11h30 – 13h, à l’Hôtel de l’Ange : repas solidaire en drive Choucroute + dessert : 10€ (entièrement au profit du Téléthon) • Réservation avant le mardi 30 novembre (au 03 89 74 98 54 ou par mail :

