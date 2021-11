Guebwiller Guebwiller Guebwiller, Haut-Rhin Téléthon à Guebwiller : marche lumineuse et feu d’artifice Guebwiller Guebwiller Catégories d’évènement: Guebwiller

Haut-Rhin

Téléthon à Guebwiller : marche lumineuse et feu d’artifice Guebwiller, 3 décembre 2021, Guebwiller. Téléthon à Guebwiller : marche lumineuse et feu d’artifice Guebwiller

2021-12-03 18:30:00 – 2021-12-03 21:00:00

18h30 : départ de la marche lumineuse dans le vignoble en partenariat avec le Nordic Walking. N'oubliez pas vos lampes de poche et téléphones. Saint Nicolas et petite restauration sur place. à 20h Feu d'artifice. Participation 2€/personne au profit du Téléthon.

