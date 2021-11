Guebwiller Guebwiller Guebwiller, Haut-Rhin Téléthon à Guebwiller : concert « Voce di u sessant’ottu » Guebwiller Guebwiller Catégories d’évènement: Guebwiller

Haut-Rhin

Téléthon à Guebwiller : concert « Voce di u sessant’ottu » Guebwiller, 5 décembre 2021, Guebwiller. Téléthon à Guebwiller : concert « Voce di u sessant’ottu » Guebwiller

2021-12-05 15:00:00 – 2021-12-05 17:00:00

Guebwiller Haut-Rhin Dimanche 5 décembre à 15 h : concert organisé par l’OMS Groupe de voix corses (6 chanteurs) «Voce di u sessant’ottu» (Plateau entièrement reversé au Téléthon) Concert de voix corses dans le cadre du Téléthon à Guebwiller Dimanche 5 décembre à 15 h : concert organisé par l’OMS Groupe de voix corses (6 chanteurs) «Voce di u sessant’ottu» (Plateau entièrement reversé au Téléthon) Guebwiller

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Guebwiller, Haut-Rhin Autres Lieu Guebwiller Adresse Ville Guebwiller lieuville Guebwiller