2022-12-03 14:00:00

Hautes-Pyrnes EUR 5 A partir de 14h, venez soutenir le téléthon en essayant plusieurs cours de danse ! Inscription sur place ou par téléphone dans6t@gmail.com +33 5 62 44 93 22 TARBES 18 rue Robert Destarac Tarbes

