Téléthon à Campneuseville Campneuseville, 2 décembre 2022, Campneuseville.

Téléthon à Campneuseville

Grande salle polyvalente Campneuseville Seine-Maritime

2022-12-02 – 2022-12-03

Campneuseville

Seine-Maritime

Campneuseville

Un véritable cabaret ouvre à CAMPNEUSEVILLE pour le Téléthon

Le temps d’un weekend, la salle des fêtes de Campneuseville se transformera en un véritable cabaret avec une programmation diversifiée.

Au total, deux jours de mobilisation avec animations intérieurs et extérieurs, spectacle lumineux (échassiers, musiciens, etc), exposition de voitures anciennes, jeux gonflables, le célèbre « Lavathon » et son lavage de voiture « écolo » avec de l’eau pluviale, cours de Zumba, apéro-concert et blind test, et le Strong Man, Kevin Bultel, qui tentera de tirer à la force de ses bras, un camion avec au moins 22 bénévoles à l’intérieur !

Formule REPAS en continu : « brasserie du Téléthon » :

– Vendredi soir : Rougaille saucisses ou escalope normande frites

– Samedi toute la journée : Coq au vin ou escalope normande frites Fromage – Crêpes (Boissons non comprises) pour 16€ (intégralité des bénéfices reversés au Téléthon)

Détail du programme :

V E N D R E D I 2 D E C E M B R E

– 1 9 H 0 0 – P A R K I N G

S P E C T A C L E L U M I N E U X P A R L E C A R C A H O U X

Spectacle « Les fleurs de l’Espoir » avec la troupe du Carcahoux – échassiers, musiciens, etc…

Installation de la « Fleur de Lumière » à 22 M de Haut et début des ventes des « pensées de l’espoir » – ouverture du « village Téléthon » , Défi du Strong Man : Tirer à la force des bras un camion avec au moins 22 bénévoles dedans – Concours de bras de fer.

V E N D R E D I 2 D E C E M B R E

– 2 1 H 0 0 – S A L L E

GRANDE SOIRÉE CABARET ET DANSANTE

Spectacle de CABARET – « La Vie en Rose » par MYRIAM & SYLVAIN et leurs danseurs Un magnifique spectacle alliant plumes, paillettes et chanté en direct.

Animations « HYPNOSE » aux tables et à l’entracte par Thierry.

Et pour la première fois, la soirée continuera pour faire danser toutes les générations avec « DJ Ben’ » .

Réservations très conseillées : 06 79 21 08 40

S A M E D I 3 D E C E M B R E

– A partir de 1 0 H 0 0 – P A R K I N G de la SALLE POLYVALENTE

Toute la journée :

« Lavathon » : lavage de voiture écologique avec de l’eau pluviale – Par les anciens sapeurs pompiers et les jeunes de Campneuseville.

Exposition de 15 voitures anciennes et baptêmes dans la voiture que vous souhaitez

Jeux Gonflables – Trampolines – Vélos loufoques – Tirs au but – Maquillages enfants – – Borne photo avec le père et la mère noël, la reine des neiges etc…

Marché de noël avec nombreuses créations et gourmandises – vente de fleurs et sapins de noël.

« Vélothon » des enfants avec concours de vélos fleuris – Participez à notre randonnée en vélo de 11 kms, accessible à tous, et aidez-nous à cumuler ensemble 500 kms ! Participation de 3 euros.

15H : Marche solidaire – 16H : Initiation à la Zumba et au Strong Nation (Mouvements de combat en musique).

– 1 2 H 3 0 – S A L L E

R E P A S D A N S A N T A V E C GUILLAUME PRUVOST & SON ORCHESTRE

De 12H30 à 17H30

Réservations conseillées au 06 79 21 08 40

– 1 8 H 3 0 – P A R K I N G

A P E R O – C O N C E R T » T H E C O P S B A N D »

Le duo masculin pop-rock animera le début de soirée en extérieur, en accompagnant la fin du fil rouge qui devrait s’élever à 22M de haut.

Précédé de la tartiflette à emporter et d’un grand Blind test « gagnez votre apéro » entre amis ou en famille !

– 2 1 H 0 0 – S A L L E – GRANDE SOIRÉE DANSANTE AVEC ORCHESTRE – New Zik Live – 5 musiciens et chanteurs

Repas dansant animé par un orchestre habitué à tous les styles, d’hier à aujourd’hui pour clôturer les 30H de mobilisation de Campneuseville.

Réservations conseillées au 06 79 21 08 40

Et bien d’autres animations durant 30H !

Réservations conseillées au 06 79 21 08 40 – Infos sur www.cdhaa.fr ou 06 47 16 75 39

Buvette – Pâtisserie sur place

Formule REPAS disponible en continu : « brasserie du Téléthon » :

– Vendredi soir : Rougaille saucisses ou escalope normande frites

– Samedi toute la journée : Coq au vin ou escalope normande frites Fromage – Crêpes (Boissons non comprises) pour 16€ (intégralité des bénéfices reversés au Téléthon)

Infos : www.cdhaa.fr / www.campneuseville.fr

Campneuseville

dernière mise à jour : 2022-11-21 par