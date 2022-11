Téléthon à Auxonne Auxonne, 2 décembre 2022, Auxonne.

Téléthon à Auxonne

Place d’Armes Auxonne Côte-d’Or

2022-12-02 – 2022-12-03

EUR 0 0 Vendredi 2 décembre :

Marche nocturne de 6 km suivie d’une animation musicale avec vin chaud et soupe à l’oignon. Départ à 18h sous les Halles

Animations sur la place d’Armes : Flam’dance à 19h – Kangoupower à 19h30

Samedi 3 décembre :

Rando-cyclo de 50 km organisée par les Cyclos Randonneurs Auxonnais. Départ à 13h30 de la place d’Armes

Vin chaud ou soupe à l’oignon offerts à l’arrivée.

Inscription sur www.auxonne.fr

Course-relais pour faire un maximum de kilomètres

Départ entre 14h et 17h de la place d’Armes

Inscription sur www.auxonne.fr

Animations sur la place d’Armes : GEA (gym entretien) à 14h30 et 15h30- Kangoupower à 15h et 16h30 – Flam’dance à 16h et 17h – Asso franco-portugaise tambours à 16h et 17h30

Vente de miel d’Auxonne, brioches, roses, oignons, ails et échalotes à Intermarché et sur la place d’Armes samedi et dimanche.

http://www.auxonne.fr/

