Téléthon à Aumale Aumale, 4 décembre 2021, Aumale.

Téléthon à Aumale Aumale

2021-12-04 11:00:00 – 2021-12-05 17:00:00

Aumale Seine-Maritime Aumale

Le Téléthon sera cette année encore en même temps que le marché de Noël qui, lui, aura lieu sous la Halle au Beurre et sous barnum.

Compte tenu des conditions sanitaires et soucieux de ne pas participer à un éventuel développement d’un « cluster », l’organisation d’un repas, tout comme celle d’un loto, dans une salle fermée, semble compliquée cette année. Les organisateurs préfèrent rester prudents. Il n’y aura donc ni de repas le vendredi ni de loto le dimanche cette année.

Il nous faut donc tout miser sur le samedi et le dimanche sous chapiteaux ou extérieur (en fonction de la météo)

– Vente de crêpes / vin chaud / gâteaux

– Tombola

– Tour des communes partenaires en musique par les cyclos le 2 CV Club

– Balade de 8 km avec les marcheurs et la gym

– Jardins ouvriers : Soupe aux oignons et potirons

– Majorettes : vente de gâteaux / pâtisseries et divers objets. Prestations le samedi et dimanche après-midi

– Pompiers : lavage de voitures

Supers mamies : Vente d’objets de Noël – Tombola

– Yvon Decayeux : Tombola pour une belle « Cabane à mésanges »

– MD De Domahidy : Vente de couronnes de Noël

– Comité des fêtes : Membres répartis dans les différentes associations

– UCA : Dons – Participation à la tombola – Commerçants vendant des petits objets

– ESA Pétanque : Vente de grilles

– Bibliothèque : 1 livre = 1 don

+33 7 78 31 88 22

Aumale

dernière mise à jour : 2021-11-16 par