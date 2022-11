Téléthon – 27/11/22 Buxy Buxy Catégories d’évènement: Buxy

Saône-et-Loire

Téléthon – 27/11/22 Buxy, 27 novembre 2022, Buxy. Téléthon – 27/11/22

Chemin des Raveaux Gymnase des Raveaux Buxy Saône-et-Loire Gymnase des Raveaux Chemin des Raveaux

2022-11-27 – 2022-11-27

Gymnase des Raveaux Chemin des Raveaux

Buxy

Saône-et-Loire EUR Cette année, le club Escalade Cote Sud reparticipera à sa manière au Téléthon ! Chacun pourra venir gravir quelques mètres pour un bel effort collectif : gravir ensemble le Crêt de la Neige (1720 m ) Tout le monde, adhérent ou non, est le bienvenu pour participer. A prévoir : Tenue de sport, bouteille d’eau, un peu de monnaie ! Une urne sera à disposition pour participer financièrement à l’action du Téléthon. N’hésitez pas à en parler autour de vous, à diffuser à vos amis, adhérents clubs. Merci ! escaladecotesud@net-c.com http://escalade-cote-sud.fr/ Gymnase des Raveaux Chemin des Raveaux Buxy

