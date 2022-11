Téléthon: 20ième édition du Raid de la Solidarité Riotord Riotord Catégories d’évènement: Haute-Loire

Riotord

Téléthon: 20ième édition du Raid de la Solidarité Riotord, 10 décembre 2022

salle polyvalente Riotord Haute-Loire

2022-12-10

Haute-Loire Riotord Les randonnées quad, 4×4 et SSV

3 parcours de jour & 1 parcours de nuit sont programmés.

Repas chaud le soir.

L’inscription est de 50€ par véhicule + 1 repas du soir.

Repas supplémentaire 15€.

inscription feltinrando@gmail.com.

