2022-12-02 19:30:00 – 2022-12-02 02:00:00

Gironde Le Barp 20 EUR Barpy et le HBC Barpais ont le plaisir de vous inviter à la première édition de son tournoi Hand’Fluo, le vendredi 02 décembre 2022 à partir de 19h30. Pour cette occasion, nous sommes heureux de nous associer à une bonne cause ; tous les bénéfices de cette soirée seront reversés au Téléthon. Au programme, 4 tournois différents :

• Tournoi -9/-11 de 19h30 à 20h30

• Tournoi -13 et Tournoi -15 de 20h30 à 21h30

• Tournoi Adultes de 21h45 à 02h00 Règles :

• Match de 8 minutes (5 minutes pour les -9/-11)

• Équipe Mixte de 6 personnes dont 4 sur le terrain

• 0 contacts

• But :

o Normal : 1 point

o Kung-Fu : 2 points

