Téléthon 2022 : Télélanthon Lanton, 2 décembre 2022, Lanton.

Téléthon 2022 : Télélanthon

2, Route de Blagon Centre d’animations de Lanton Lanton Gironde Centre d’animations de Lanton 2, Route de Blagon

2022-12-02 – 2022-12-03

La Ville de Lanton, les associations et les commerçants se mobilisent pour le Téléthon, qui se déroulera les 2 et 3 décembre prochain, au Centre d’Animation.

Découvrez le magnifique programme proposé et organisé par l’association Télélanthon : fresques géantes, randonnées pédestres, animation maquillage, initiation punching-ball, stand de jeux, tournois de pétanque et de belote, initiation à la boxe, spectacle théâtre…

Tous les dons récoltés seront intégralement reversés à l’AFM Téléthon.

+33 7 49 39 29 97

@telelanthon

Centre d’animations de Lanton 2, Route de Blagon Lanton

