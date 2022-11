Téléthon 2022 Saint-Laurent-en-Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux Catégories d’évènement: Jura

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Téléthon 2022
Caserne des pompiers Saint-Laurent-en-Grandvaux

Caserne des pompiers Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

2 décembre 2022 de 17h00 à 19h00

Jura EUR Les pompiers de Saint-Laurent se mobilisent pour le Téléthon.

Le thème de cette année, COLORE TON TÉLÉTHON.

Vendredi 2 décembre 2022 de 17h00 à 19h00 apporte ton coloriage de pompier et viens l’accrocher pour décorer notre caserne.

Tu pourras faire un tour de camion et manger une petite crêpe avant d’assister à l’illumination de tous les camions de pompiers devant la caserne à 18h40.

Pour chaque don, un ballon sera accroché sur notre caserne avec vos dessins.

Et si on se lançait le défi de faire décoller la caserne ?

Si tu ne peux pas venir, tu pourras assister à tout ça sur notre page Facebook.

L’intégralité des dons de cette animation sera versée pour le Téléthon.

cathy.arbez18@gmail.com

