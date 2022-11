Téléthon 2022- Saint André sur Sèvre Saint-André-sur-Sèvre Saint-André-sur-Sèvre Catégories d’évènement: Deux-Svres

Saint-André-sur-Sèvre

Téléthon 2022- Saint André sur Sèvre Saint-André-sur-Sèvre, 3 décembre 2022, Saint-André-sur-Sèvre. Téléthon 2022- Saint André sur Sèvre

4 Rue Marie Millasseau Salle l’Andrésienne Saint-André-sur-Sèvre Deux-Svres Salle l’Andrésienne 4 Rue Marie Millasseau

2022-12-03 – 2022-12-03

Salle l’Andrésienne 4 Rue Marie Millasseau

Saint-André-sur-Sèvre

Deux-Svres Saint-André-sur-Sèvre 6.5 EUR L’association Les p’tits doigts de l’ espoir vous convie à leur dîner-dansant au profit du Téléthon. L’association Les p’tits doigts de l’ espoir vous convie à leur dîner-dansant au profit du Téléthon. +33 5 49 80 87 68 non-communiqué

Salle l’Andrésienne 4 Rue Marie Millasseau Saint-André-sur-Sèvre

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Svres, Saint-André-sur-Sèvre Autres Lieu Saint-André-sur-Sèvre Adresse Saint-André-sur-Sèvre Deux-Svres Salle l'Andrésienne 4 Rue Marie Millasseau Ville Saint-André-sur-Sèvre lieuville Salle l'Andrésienne 4 Rue Marie Millasseau Saint-André-sur-Sèvre Departement Deux-Svres

Téléthon 2022- Saint André sur Sèvre Saint-André-sur-Sèvre 2022-12-03 was last modified: by Téléthon 2022- Saint André sur Sèvre Saint-André-sur-Sèvre Saint-André-sur-Sèvre 3 décembre 2022 4 Rue Marie Millasseau Salle l'Andrésienne Saint-André-sur-Sèvre Deux-Svres Deux-Svres Saint-André-sur-Sèvre

Saint-André-sur-Sèvre Deux-Svres