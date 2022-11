Téléthon 2022 Saint-Amour Saint-Amour Catégories d’évènement: Jura

Saint-Amour

Téléthon 2022 Saint-Amour, 1 décembre 2022, Saint-Amour.

Saint-Amour Jura

2022-12-01 – 2022-12-03

Jura Saint-Amour Jeudi 1er décembre : Ouverture du Téléthon à partir de 18h -Résidence des Tilleuls

Match de Gala – Foot – 19h Vendredi 2 décembre : Les association s’investissent : marche des ballons et des pitchounes, cagnotte des plus grands, tournoi de pétanque, tournoi de foot avec un maillot à gagner et quel maillot ! … Salle de Balanod – à partir de 15h

à partir de 18h le repas à emporter « Pense à ton voisin » Samedi 3 décembre : Marché du Téléthon accueil@saintamour39.fr +33 3 84 44 02 00 https://www.saintamourjura.com/ Saint-Amour

