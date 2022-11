Téléthon 2022 – Organisé par Laury Laffargue Tonneins Tonneins Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Téléthon 2022 – Organisé par Laury Laffargue Tonneins, 3 décembre 2022, Tonneins.

2022-12-03 – 2022-12-03

Lot-et-Garonne Téléthon 2022 – Organisé par Laury en partenariat avec la Ville de Tonneins et l’AFM Téléthon.

Au programme:

– Concerts de Laury – Mariposa – Duo Miriam Jane.

– Banda – Batucadas – Ateliers Déco – Photobooth …

– Buvette tenue par le « Petit Bonheur ».

– Vente de crêpes et de chocolats.

– Entrée libre sur « don » au profit du Téléthon.

