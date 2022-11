Téléthon 2022 : Loto familial Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence Catégories d’évènement: 13210

Saint-Rémy-de-Provence

Téléthon 2022 : Loto familial Saint-Rémy-de-Provence, 2 décembre 2022

11 bis avenue Félix-Gras Maison de la Jeunesse Saint-Rémy-de-Provence 13210 Maison de la Jeunesse 11 bis avenue Félix-Gras

2022-12-02 – 2022-12-02

Maison de la Jeunesse 11 bis avenue Félix-Gras

Saint-Rémy-de-Provence

13210 Ouvert à tous (pas que pour les pros du loto) !



Les bénéfices du loto seront reversés au Téléthon.



Soirée organisée et animée par les jeunes de la Maison de la jeunesse en partenariat avec l’association Une si belle différence.

Loto familial dans le cadre du Téléthon, à la maison de la Jeunesse le vendredi 2 décembre à 19h.

